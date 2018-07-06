‘Kanal İstanbul’ adım adım: Kanal genişliği düşürüldü, hafriyat ‘millet bahçesi’ne

Seçim öncesi gündemden düşmeyen ‘Kanal İstanbul’ projesinde 400 metre olarak planlanan kanal genişliği 275’e inecek. Bu sayede 30 milyarlık tasarruf sağlanması hedeflenirken, çıkacak hafriyatın bir bölümü de Atatürk Havalimanı’nın yerine yapılacak ‘millet bahçesi’nde kullanılacak.

Seçim sürecinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın rakipleri projeyi sert bir dille eleştirmiş, Erdoğan ise her mitinginde muhalefet liderlerini hedef almıştı: “Bugün Panama’yı Panama yapan Panama Kanalı’dır. Süveyş Kanalı, Mısır’ın en büyük maddi kaynağı. Ama bunların havsalası almaz.”

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Hükümete yakın Sabah gazetesinden Barış Şimşek’in haberine göre 65 milyar liraya mal olması beklenen projenin maliyeti, kanal genişliği 400 metreden 275 metreye çekilerek yarı yarıya azaltılacak. Böylece projeden yaklaşık 30 milyar lira tasarruf elde edilmesi bekleniyor.

Çalışma kapsamında 1.7 milyar metreküp kadar çıkması beklenen hafriyat miktarı da yaklaşık 800 milyon metreküp kadar azalacak. Kanal kesitinin 275 metreye inmesi nedeniyle yapılacak köprülerin uzunluğu da daha az olacak.

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Daha önce kanal üzerinde altı köprü yapılması planlanırken, büyükşehir belediyesinin talebi doğrultusunda yedinci köprü de yapılacak. Bugüne kadarki çalışmalarda, ilki Büyükçekmece bağlantılı D-100, ikincisi TEM, üçüncüsü Kuzey Marmara Otoyolu, devlet yolu, belediye yolu ve kuzeydeki havaalanına bağlantısı olan D-20’de olmak üzere altı köprü planlanmıştı. İki köprüden ise demiryolunun geçirilmesi planlanıyor.

Projeyi yürütmek için Kanal İstanbul İdaresi Başkanlığı (KİB) kurulacak. TOKİ, Emlak Konut, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Karayolları ve Demiryolları başkanlığın paydaşları olacak.

Kanal İstanbul’un inşaatı sırasında çıkacak hafriyatın bir bölümü de Atatürk Havalimanı’nın yerine yapılacak ‘millet bahçesi’nde kullanılacak.