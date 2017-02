Kanal D’nin ‘Hayır’ dediği için işten çıkardığı Değirmenci: Vicdanım öyle rahat ki…

Anayasa değişikliği referandumunda neden ‘Hayır’ oyu kullanacağını açıkladığı için Kanal D’nin işten çıkardığı spiker İrfan Değirmenci, vicdanının rahat olduğunu söyledi.

Değirmenci, 16 Nisan’daki referandumda ‘Hayır’ oyu kullanma sebebini 20 maddede açıklamıştı: “Bilim insanını, sanatçıyı, yazarı, çizeri, öğrenciyi, işçiyi, çiftçiyi, madenciyi, gazeteciyi, itaat etmeyen herkesi düşman bilene #Hayır!”

Kanal D de kanalın bağlı olduğu Doğan grubunun ‘tarafsızlık’ ilkesine zarar verdiği gerekçesiyle Değirmenci’yi işten çıkarıp şu açıklamayı yapmıştı: “Bu ilkemiz, ekrandaki yayınlarımız kadar, çalışanlarımızın sosyal medya paylaşımlarını da kapsıyor. Sosyal medya konusundaki hassasiyetimizi defalarca dile getirdik, bütün arkadaşlarımızla paylaştık. Arkadaşımız İrfan Değirmenci, sosyal medyada, 10 Şubat tarihinde yazdığı mesajlarla, açıkça kamuoyu gündeminde tartışılan bir konuda taraf olmuştur. Bu nedenle kendisiyle iş akdimizi sonlandırıyoruz.”

‘Vicdanım rahat’

Twitter hesabından açıklama yapan Değirmenci, ‘Hayırlı Cumartesiler’ deyip durumu annesine izah ettiğini, annesininse durumu Halk TV’den çoktan öğrenmiş olduğunu ifade etti.

Destek mesajlarına teşekkür eden Değirmenci, şunları yazdı: “Annem selamı var hepinize, ‘İyiler sonunda kazanır’ diyor. Gecenin en karanlık anında ateş böcekleri gibiyiz ve çokuz, buradayız. Sizi, tek tek her birinizi, seviyorum onurlu dostlarım benim. Gece uyuyup gündüz ayakta olmaya alışmam zaman alacak. Bir de 10 kaplan gücünde komplo teorisyenleri çıkmış meydana. Te Allah’ım, işten atılan biz, mağdur olan yine bunlar. He algı operasyonu he he! Bir tanesi de ‘düşük profil’ yazmış benim için gülüyorum. Ne yapayım? O kadar farklı çevrelerden o kadar farklı dünya görüşlerinden o kadar güzel ve yürekli insan tanıdım ki bugün, bu gurur bana ömür boyu yeter. Bugün çok güzel destek mesajları aldım.”

Soma'dan,Ermenek'ten,şehit analarından,Cumartesi annelerinden,terör mağdurundan,işsizden,işçiden helallik aldım. Vicdanım öyle rahat ki… — irfan değirmenci (@degirmencirfan) February 12, 2017

