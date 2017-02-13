Kanal D’nin ‘Hayır’ dediği için işten çıkardığı Değirmenci: Kahraman da değilim hain de

Referandumda ‘Hayır’ diyeceğini açıkladığı için Kanal D’nin iş akdini feshettiği haber spikeri İrfan Değirmenci, kahraman da hain de olmadığını söyledi.

Değirmenci, 16 Nisan’daki referandumda ‘Hayır’ oyu kullanma sebebini 20 maddede açıklamıştı: “Bilim insanını, sanatçıyı, yazarı, çizeri, öğrenciyi, işçiyi, çiftçiyi, madenciyi, gazeteciyi, itaat etmeyen herkesi düşman bilene #Hayır!”

Kanal D de kanalın bağlı olduğu Doğan grubunun ‘tarafsızlık’ ilkesine zarar verdiği gerekçesiyle Değirmenci’yi işten çıkarıp şu açıklamayı yapmıştı: “Bu ilkemiz, ekrandaki yayınlarımız kadar, çalışanlarımızın sosyal medya paylaşımlarını da kapsıyor. Sosyal medya konusundaki hassasiyetimizi defalarca dile getirdik, bütün arkadaşlarımızla paylaştık. Arkadaşımız İrfan Değirmenci, sosyal medyada, 10 Şubat tarihinde yazdığı mesajlarla, açıkça kamuoyu gündeminde tartışılan bir konuda taraf olmuştur. Bu nedenle kendisiyle iş akdimizi sonlandırıyoruz.”

‘Ankara Üniversitesi’nin maruz kaldığı muameleyi gördüm’

Sözcü’den Zeynep Gürcanlı’ya konuşan Değirmenci, işine son verilmesinin kendisine telefonla haber verildiğini belirterek, “Cuma günü benim de sıralarından geçtiğim Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin maruz kaldığı muameleyi gördüm. O duyguyla da oturup her vatandaş gibi, devletin önümüzde koyduğu iki seçenekten birisine oyumu kullanacağımı açıkladım” dedi.

‘Benimkisi bir küçücük kıvılcım olur herhalde’

Hapse atılan ve işsiz kalan gazetecileri hatırlatan Değirmenci, “Pazartesi günü ekranlarını açıp da beni göremeyenler belki de ülkede bir şeylerin ters gittiğini, her şeyin normal olmadığını görecekler. Benimkisi bir küçücük kıvılcım olur herhalde” diye konuştu.

Değirmenci, Gezi Parkı eylemleri sırasında polise karşı atılan “Simit sat, onurlu yaşa” sloganını anımsatarak, “İşte o çok önemli. Bir kuru ekmekle doyar insan. Milyonları olup doymayanlar da var…” dedi.

‘Kimse kimseyi yaftalayamaz’

‘Partili cumhurbaşkanlığı’nı hedefleyen anayasa değişikliği referandumu kampanyasında farklı görüşleri dile getirenlerin ötekileştirilmesine karşı çıktığını belirten Değirmenci, “Ben bir kahraman değilim. Ama hain de değilim. Kimse, sadece devletin sorduğu bir soruda, ‘A’ ya da ‘B’ şıkkını işaretledi diye, kimseyi yaftalayamaz” dedi.