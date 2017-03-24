Kanal D’den ‘Hayır’ dediği için işten çıkardığı Değirmenci’ye 30 bin liralık tazminat davası

Referandumda ‘Hayır’ diyeceğini açıklamasının ardından Kanal D tarafından işten çıkarılan haber spikeri İrfan Değirmenci, kanalın ‘saygınlık zedelenmesinden’ ötürü kendisine 30 bin liralık tazminat davası açtığını duyurdu.

Değirmenci, 16 Nisan’daki referandumda ‘Hayır’ oyu kullanma sebebini 20 maddede açıklamıştı.

Kanal D de kanalın bağlı olduğu Doğan grubunun ‘tarafsızlık’ ilkesine zarar verdiği gerekçesiyle Değirmenci’yi işten çıkarmıştı.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kanalın kendisine açtığı davaya 1 liralık manevi tazminat davasıyla yanıt verdiğini ve kıdem tazminatı için ayrı bir dava açtığını aktaran Değirmenci, “Vay arkadaş, takıntılı eski sevgiliye döndü koca kurum” diye yazdı.