Kanal D sunucusu Buket Aydın: Kovulmadım, izne ayrıldım

Kanal D sunucusu Buket Aydın, işten atılmadığını, izne ayrıldığını söyledi.

Aydın, Demirören Medya’ya bağlı Kanal D’de geçen mayısta Hürriyet yazarı Ahmet Hakan’ın yerine ana haberi sunmaya başlamıştı.

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Aydın’ın geçen günlerde de işten atıldığı iddiası dile getirilmiş ancak kanal tarafından yalanlanmıştı. Bir kez daha sunucunun kanaldan gönderildiği öne sürüldü.

İnternethaber’e konuşan Aydın, izne çıktığını söylerken, görevine devam ettiğini belirtti. Aydın, aynı zamanda kanalın haber başkanı.

Öte yandan bugünkü ana haberi, CNN Türk spikeri Semiha Şahin sundu.