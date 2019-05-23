Kanal D sunucusu Buket Aydın: Güvenliklerin işten çıkarılmasıyla ilgim yok

Kanal D haber spikeri Buket Aydın’ın, 26 Nisan günü Kanal D’den ayrılışı sırasında güvenlik görevlileri ile yaşandığı ileri sürülen olaylar ve Aydın’ın geri dönüşü sonrasında 60 güvenlik görevlisinin işten çıkartıldığı iddialarının, TİP Genel Başkanı Erkan Baş tarafından Meclis’e taşınmasından sonra Aydın ve güvenlik görevlilerinin bağlı olduğu şirket, iddiaları yalanladı.

Buket Aydın.

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, TBMM’de yaptığı konuşmada, ‘işten çıkartılan 60 güvenlik görevlisi adına işçilerin kendileriyle görüştüğünü’ belirterek, “20 yıldır orada çalışan işçi arkadaşlarımızın olduğu bir topluluk bir günde, iktidar istedi diye işsiz kalmış durumda” dedi.

Reklam

Meclis birleşiminde konuşan Baş, şunları söylemişti:

“Yine, basın alanında, basında çalışan emekçilere dönük, çok ilginç olduğunu düşündüğüm ziyaretçileri bugün misafir ettik. Demirören Holding’e bağlı güvenlik işçisi arkadaşlarımız bizi ziyaret ettiler. Sanırım ‘Buket Aydın’ ismini tüm vekil arkadaşlarımız ve kamuoyu, esas olarak seçim öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla yaptığı programdan hatırlayacaktır. Orada Kılıçdaroğlu’na karşı bir basın emekçisine yakışmayan davranışı nedeniyle gündem olmuştu.”

Daha sonra Demirören Medya’da yaşanan ‘güvenlik görevlisi kıyımı’nı gündeme getiren Baş, şöyle devam etti:

Reklam

“Buket Hanım’ın bu davranışından sonra şirkette yaşadığı sıkıntılar nedeniyle güvenlik görevlisi arkadaşlarımıza amirlerinden bir talimat geliyor ‘Buket Hanım’ın işine son verilmiştir, içeri girişi engellensin’ deniyor ve güvenlik işçileri sadece kendilerine gelen bu talimatı uyguluyorlar. Daha sonra tekrar, büyük ihtimalle Ankara üzerinden Buket Hanım işe iade edilince sadece kendilerine verilen görevi yerine getirdikleri için bütün güvenlik şirketi çalışanları, İstanbul ve Ankara’daki 60 güvenlik işçisi bir günde işinden çıkarılıyor. Bu kabul edilebilir bir şey değildir. Aralarında yirmi yıldır orada çalışan işçi arkadaşlarımızın olduğu bir topluluk, bir günde, iktidar istedi diye işsiz kalmış durumda. Bunu takdirlerinize sunuyorum.”

Buket Aydın’dan ‘kadına şiddet’ suçlaması

Baş’ın açıklamalarının ardından Instagram hesabından bir açıklama yayınlayan Kanal D Haber Dairesi Başkanı ve spiker Buket Aydın, şunları söyledi:

“!!!Bugüne kadar sustum ama artık susmayacağım. Çünkü bir ‘kadına şiddet’ kampanyası yapılıyor. Üzülerek görüyorum ki buna gazeteciler ve siyasetçiler de çanak tutuyor. 26 Nisan cuma günü benim güvenlikle Kanal D binasından dışarı çıkartılmam veya güvenlik görevlisi arkadaşların bana bir müdahalesi gibi bir durum yaşanmamıştır. Bu yalanları ispat edecek en ufak bir görüntü, belge, fotoğraf yokken yüzleri kızarmadan bu yalan ve iftiraları atanlar işi daha ileriye götürmüş ve benim insanları işinden ettiğimi yazmıştır. Güvenlik şirketinin açıklaması yukarıdadır. Konuyla hiç bir ilgim yok, olamaz. İşçilerin işsiz kalmasını fırsat bilip onları kullanarak benim üzerimden prim yapmaya çalışan siyasetçi ve gazetecileri kınıyor. Onlara sessiz kalanları da Allah’a havale ediyorum. Benim cep telefonu numaramı Twitter üzerinden paylaşacak kadar alçalan, nefret söylemleri ve küfürler ile beni ve ailemi taciz edenlere sesleniyorum, eşim, annem, babam tüm ailem ve eşimin ailesini bu denli üzüp yıpratmaya kimsenin hakkı yoktur. Kadına şiddete hayır diye bağıranların konu ben olduğumda kadına şiddeti bizzat uygulayan olmaları çok acıdır. Buna sessiz kalan gazeteciler ve siyasetçiler de kendilerini sorgulamalıdır. Takdir kamuoyunundur.!!!”

‘Demirören Medya sözleşmemizi sona erdirdi’

Güvenlik görevlilerinin bağlı olduğu Atak Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Limited Şirketi’nden yapılan açıklamada ise toplu işten çıkarma olayı yaşanmadığı, Demirören Medya Grubu’nun tamamen ‘ticari gerekçelerle’ sözleşmelerini sona erdirdiği belirtildi. Güvenlik şirketinin açıklaması şöyle:

“Demirören Medya Grubu’na bir yılı aşkın süredir verdiğimiz güvenlik hizmeti, tüm sektörlerde olabileceği gibi tamamen ticari gerekçelerle sona erdirilmiştir.

Ancak bu anlaşmanın sona ermesinin hemen ardından Kanal D’de yönetici olarak çalışan Sayın Buket Aydın’ın şirketimize bağlı olarak çalışan güvenlik görevlilerince binaya sokulmadığı iddia edilmiştir. Bu iddialar tamamen asılsız ve gerçek dışıdır. Bu konuda ne Demirören Medya Grubu’nun güvenlikle ilgili birimlerinin, ne de şirketimiz amirlerinin bir talimatı ya da tasarrufu olmamıştır.

Tekraren, Türkiye’nin önemli kuruluşlarından Demirören Medya Grubu’nda çalışan personelimizin iş akitlerinin sonlandırılması, sadece bu grupla süren sözleşmemizin ticari nedenlerle sona erdirilmesinden kaynaklanmaktadır.

Asılsız haberleri yapan ve yayanlarla ilgili ise hukuki süreç başlatılacaktır.”

’60 kişinin işine ayın 15’inde son verildi’

İleri Haber sitesinde dün yayınlanan haberde, işine son verilen güvenlik görevlileri adına konuşan Eray Barak, ‘güvenlik çalışanları olarak ayın 15’i itibariyle kendilerine yönetim tarafından akşam toplantı olacağının bildirilerek şirkete gelmelerinin istendiğini, şirkete geldikten 1 saat sonra iş sürelerinin bitirildiğini’ açıklamıştı.

Barak, ‘Ankara’da ve İstanbul’da olmak üzere yaklaşık 60 arkadaş ile birlikte ayın 15’i itibariyle işlerine son verildiğini’ bildirerek, “Demirören Grubu’ndan Meltem Demirören’in sadece bir e-imza ile işlerine son verdiğini” söylemişti.

Barak, hak arayışları için huhuki mücadele başlatacaklarını şöyle açıklamıştı: “Bu gibi şirketlerde bir spikerin güvenlik personelinden statü olarak daha üst olduğu açık. Medya sektöründe çalışan güvenlik personelleri üst taraftan gelen bir emir ile bunu gerçekleştirdiklerine şüphe yok. Bir güvenlik personeli kendisine verilen görevi yerine getiriyor ve işine son veriliyor, burada güvenlik arkadaşın da en küçük bir hatası bulunmuyor, tamamen verilen emri yerine getirme durumu söz konusu. Kişisel bir hırs sonucu birçok çalışanın işine son verildi. Bundan sonraki süreçte haklarımızı hukuki olarak sürdüreceğiz.”