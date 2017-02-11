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Yaramazlara biraz batar!

Kanal D, referandumda ‘Hayır’ diyeceğini açıklayan İrfan Değirmenci’yle ‘yollarını ayırdı’

 

Kanal D, sosyal medyadan ‘partili cumhurbaşkanlığını’ merkeze alan anayasa değişikliği referandumunda neden ‘Hayır’ oyu kullanacağını açıklayan haber spikeri İrfan Değirmenci’nin iş akdini feshetti.

Değirmenci, 16 Nisan’daki referandumda ‘Hayır’ oyu kullanma sebebini 20 maddede açıklamıştı: “Bilim insanını, sanatçıyı, yazarı, çizeri, öğrenciyi, işçiyi, çiftçiyi, madenciyi, gazeteciyi, itaat etmeyen herkesi düşman bilene #Hayır!”

Gerekçe ‘tarafsızlık ilkesi’

Doğan Medya Grubu’ndan yapılan açıklamada Değirmenci’nin iş akdinin feshedilmesi ‘tarafsızlık’ ilkesiyle gerekçelendirildi: “Bu ilkemiz, ekrandaki yayınlarımız kadar, çalışanlarımızın sosyal medya paylaşımlarını da kapsıyor. Sosyal medya konusundaki hassasiyetimizi defalarca dile getirdik, bütün arkadaşlarımızla paylaştık. Arkadaşımız İrfan Değirmenci, sosyal medyada, 10 Şubat tarihinde yazdığı mesajlarla, açıkça kamuoyu gündeminde tartışılan bir konuda taraf olmuştur. Bu nedenle kendisiyle iş akdimizi sonlandırıyoruz.”

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