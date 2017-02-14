Kanal D, ‘Hayır’ dediği için işten çıkardığı Değirmenci’nin yerine Emin Çapa’yı getirdi

Referandumda ‘Hayır’ diyeceğini açıkladığı için Kanal D’nin iş akdini feshettiği haber spikeri İrfan Değirmenci’nin yerine CNN Türk editörlerinden Emin Çapa getirildi.

Kanal D’den yapılan açıklamada şöyle dendi: “Olayların perde arkasını derinlemesine araştıran, gün yüzü görmemiş en karmaşık konuları dahi yalın bir dille anlatan, ekonomi-hayat ilişkisini Türkiye’de en iyi kuran gazetecilerden biri olan Çapa, bundan böyle sabah haberlerinde Kanal D izleyicileriyle buluşacak. CNN Türk’teki kariyerine 1999’da editör olarak başlayan Emin Çapa, 18 yıldır Doğan Grubu’nun en kıdemli isimleri arasında yer alıyor. Başarılı gazeteci Emin Çapa’nın düzenli ilgilendiği alanlar arasında sanat tarihi, sanat-siyaset ve ekonomi ilişkisi, askeri strateji, astronomi, astrofizik, astrobiyoloji ve tarih, inovasyon, teknoloji ve amatör bahçıvanlık yer alıyor. Çapa, kendine özgü yorumuyla, tarafsız duruşu, objektif bakışı, güvenilir kimliğiyle Türkiye ve Dünya’daki gelişmeleri yakında Türkiye’nin kanalı Kanal D ekranlarında izleyicilerle paylaşacak.”

Değirmenci, 16 Nisan’daki referandumda ‘Hayır’ oyu kullanma sebebini 20 maddede açıklamıştı: “Bilim insanını, sanatçıyı, yazarı, çizeri, öğrenciyi, işçiyi, çiftçiyi, madenciyi, gazeteciyi, itaat etmeyen herkesi düşman bilene #Hayır!”

Kanal D de kanalın bağlı olduğu Doğan grubunun ‘tarafsızlık’ ilkesine zarar verdiği gerekçesiyle Değirmenci’yi işten çıkarıp şu açıklamayı yapmıştı: “Bu ilkemiz, ekrandaki yayınlarımız kadar, çalışanlarımızın sosyal medya paylaşımlarını da kapsıyor. Sosyal medya konusundaki hassasiyetimizi defalarca dile getirdik, bütün arkadaşlarımızla paylaştık. Arkadaşımız İrfan Değirmenci, sosyal medyada, 10 Şubat tarihinde yazdığı mesajlarla, açıkça kamuoyu gündeminde tartışılan bir konuda taraf olmuştur. Bu nedenle kendisiyle iş akdimizi sonlandırıyoruz.”