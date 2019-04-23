Kanal D ‘Buket Aydın kovuldu’ iddialarını yalanladı

Kanal D haber başkanı ve ana haber sunucusu Buket Aydın’ın kovulduğuna ilişkin iddiaların ardından kanal yönetimi “iddialar gerçek dışı” dedi ve söz konusu haberleri yapanlarla ilgili hukuki süreç başlatılacağını duyurdu.

Kanal D’den yapılan ve Bukey Aydın’ın da Twitter hesabından paylaştığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Bugün bazı internet sitelerinde Kanal D Haber Başkanı ve sunucusu Buket Aydın’ın görevinden alındığına dair iddialar yer almıştır. Bu iddialar gerçek dışıdır. Buket Aydın görevine devam etmektedir. (Bu haberleri yapanlarla ilgili hukuki süreç uygulanacaktır.) Kamuoyuna duyurulur.”

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Bugün bazı internet sitelerinde Kanal D Haber Başkanı ve sunucusu Buket Aydın'ın görevinden alındığına dair iddialar yer almıştır. Bu iddialar gerçek dışıdır. Buket Aydın görevine devam etmektedir. (Bu haberleri yapanlarla ilgili hukuki süreç uygulanacaktır.) Kamuoyuna duyurulur pic.twitter.com/sGpMM7rVMC — buket aydın (@buketaydin) April 23, 2019

Bukey Aydın, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde programına konuk ettiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “İstanbul, Ankara, Bursa, Adana, Mersin, İzmir’i alacağız” sözlerine gülmesi nedeniyle tepki çekmişti.