Kanadındaki zedelenme dolayısıyla uçamayan kulaklı orman baykuşu tedavi altında

Elazığ’da, kanadında zedelenme dolayısıyla uçamayan kulaklı orman baykuşu tedavi altına alındı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Kovancılar ilçesinde yaşayan bir kişi, yol kenarında bitkin halde bulduğu kulaklı orman baykuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Elazığ şubesine teslim etti.

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Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi’ne götürülen baykuşun sağ kanadındaki yumuşak doku zedelenmesinden dolayı uçamadığı belirlendi. Baykuş, tedavi altına alındı.

Nadir görülen bir tür

Hastanenin başhekimi Mehmet Cengiz Han, Doğa Koruma ve Milli Parklar şubesiyle yaptıkları protokol gereği yaban hayvanlarının da tedavisini yaptıklarını söyledi.

Baykuşun nadir görülen bir tür olduğunu vurgulayan Han şöyle devam etti: “Genel durumu iyi. Tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslime edeceğiz. Sonra da doğal ortamına bırakılacak.”