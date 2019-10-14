Kanadalı şirket Kaz Dağları’ndaki inşaat faaliyetlerini askıya aldı

Kaz Dağları’nda altın arama çalışmaları nedeniyle çevre katliamına yol açan Kanadalı Alamos Gold şirketinin madencilik ruhsatı yenilenmediği için inşaat faaliyetleri şimdilik askıya alındı.

Fotoğraf: Twitter

Alamos Gold’un Türkiye’deki taşeronu Doğu Biga Madencilik aracılığıyla Çanakkale Kirazlı’da yürüttüğü çalışmalar, bölgede yapılan ağaç katliamıyla gündeme gelmişti. Uzmanlar, altın madeninin siyanürle çıkarılmasının hem bölgedeki doğal yaşamı hem de bölge halkının sağlığını tehdit ettiğini belirtmişti.

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Kanadalı şirket, internet sitesinden yaptığı açıklamada dün sona eren madencilik ruhsatının henüz yenilenmediğini, dolayısıyla Kaz Dağları’ndaki inşaat faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu.

Şirketin madencilik ruhsatının resmi olarak iptal edilmediğinin fakat yenileme işlemleri tamamlanana kadar inşaat faaliyetlerinin yürütülemeyeceğinin aktarıldığı açıklamada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ruhsat yenileme işlemleri için görüşmelerin sürdürüldüğü ifade edildi.

‘2021 yılında faaliyete geçecek’

Doğa Biga Madencilik ise Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Kirazlı Altın Madeni projesinin henüz kurulum aşamasında olduğunu ve 2021 yılında faaliyete geçeceğini belirtti.

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