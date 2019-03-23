Kanadalı rahip canlı yayın sırasında bıçaklandı

Kanada’nın Montreal kentinde görevli bir rahip Katolikler’e yönelik yayın yapan Salt+Light adlı televizyon kanalında canlı yayınlanan sabah ayinini yönettiği sırada bıçaklandı.

Ülkenin en büyük kilisesi St Joseph’s Oratory’de bıçaklanan 77 yaşındaki Claude Grou’nun hafif yaralandığı ve kısa sürede iyileşeceği açıklandı. Grou bıçaklanınca kilisede panik yaşandığını anlatan görgü şahitleri şunları söyledi: “Ayin sırasında birden bire beyzbol şapkalı genç bir adam rahibe doğru hızla ilerlemeye başladı. Elinde bıçak olan adamı gören rahip kaçmaya çalışsa da elinden kurtulamadı. Bedeninin üst kısmından birkaç kez bıçaklandı.”

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Suç dosyası kabarık olan 26 yaşındaki saldırganın kilisenin güvenlik görevlileri tarafından yakalanıp gözaltına alındığını duyuran polis, saldırının nedenini araştırdıklarını açıkladı.

Montreal Piskoposluğu Twitter’da “Grou’nun durumu iyi. Çabuk iyileşecek. Dualarımız onunla” mesajını paylaştı.