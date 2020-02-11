Kanadalı piyanistin 150 bin avroluk piyanosu, nakliye şirketi tarafından düşürülerek kırıldı

Kanadalı piyanist Angela Hewitt’in ‘en iyi arkadaşım’ diye nitelediği, 150 bin avro (988 bin lira) değerindeki piyanosu enstrüman taşıyan bir nakliye şirketinin ekibi tarafından düşürüldü ve kullanılamaz hale geldi.

Fotoğraf: Guardian

Hewitt, geçen ay sonunda kayıt için gittiği Almanya’nın başkenti Berlin’deki stüdyoya götürdüğü İtalyan firma Fazioli’nin ürettiği ‘F278 Fazioli’ piyanosunun kendisi için çok değerli olduğunu belirterek Facebook hesabı aracılığıyla şunları yazdı: “O kadar sarsıldım ki bu haberi paylaşmak için 10 gün bekledim. Piyanom stüdyodan taşınırken düştü ve kırılıp kullanılamayacak hale geldi. Umarım piyano cennetine gider! Benim en iyi arkadaşım, bir parçam gibiydi.”

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Adı açıklanmayan nakliye şirketinin çalışanlarının da çok üzgün olduğunu ifade eden Hewitt, “Bana 35 yıldır bu işi yaptıklarını ve hiçbir kaza yaşanmadığını söylediler” yazdı.

Üretici firmanın kurucusu Paolo Fazioli de piyanoyu incelediğini ve kurtarılamayacak durumda olduğunu belirterek, “590 kilogramlık enstrüman taşınması için getiriline düzeneğe konulmak üzere kaldırıldığında düşmüş ve ikiye ayrılmış” dedi.

Hewitt, sigorta şirketiyle temasa geçtiğini ve en kısa sürede oradan alacağı parayla kendisine yeni bir piyano satın alacağını söyledi.