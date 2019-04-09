Kanadalı milyarder, İsrail’in ve Eurovision’un imajını Madonna konseriyle düzeltmeye çabalıyor

ABD’li şarkıcı Madonna, önümüzdeki ay İsrail’de düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması’nda iki şarkı seslendirecek. 18 Mayıs’ta, Tel Aviv’deki finalde sahneye çıkacak ünlü şarkıcının mini konserinin 1 milyon dolarlık (yaklaşık 5.68 milyon lira) masrafını Kanadalı milyarder Sylvan Adams karşılayacak.

Fotoğraf: Reuters

İsrail basını ve organizasyonu düzenleyen komite, konser haberini ‘tarihi ve çılgın bir an olacak’ ifadeleriyle duyururken ünlü şarkıcının sözcüsü de haberi doğruladı. Eurovision’u düzenleyen Avrupa Radyo-Televizyon Yayıncılar Birliği’nin, “Henüz nihai anlaşma yapılmadı, imza atılmadı” açıklamasını yapması ise kurumun bu durumdan memnun olmadığı yorumlarına neden oldu.

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2012’de MDNA turnesini Tel Aviv’de başlatan Madonna İsrail’de ilk kez konser vermiyor. Ancak, Pink Floyd’un solisti Roger Waters’ın da aralarında olduğu isim, ülke ve sivil toplum kuruluşlarının İsrail’in insan hakları ihlalleri nedeniyle yarışmayı boykot ettiği bir ortamda konser vermesinin belirli çevrelerin tepkisini çekeceğine kesin gözüyle bakılıyor. Türkiye de yarışmaya katılmıyor.

İsrail’e, boykot edenlere karşı destek vermek amacıyla son yıllarda çok sayıda etkinliğe sponsor olan Sylvan Adams şu açıklamayı yaptı: “Madonna’yı İsrail’de ağırlamaktan dolayı gurur duyuyorum. Onun onlarca dansçı eşliğinde sergileyeceği performansın hem yarışmaya katkısı olacağını hem de İsrail’in dünyadaki pozitif markasını güçlendireceğine inanıyorum.”

İsrailli şarkıcı Netta geçen yıl Portekiz’de yarışmayı kazanmış ve İsrail bu yıl ev sahipliği yapma hakkını kazanmıştı.