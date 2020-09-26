Kanadalı kadın Fatih’te yaşadığı apartmanın merdivenlerinde ölü bulundu

İstanbul Fatih’te sabaha karşı bir apartmanın merdivenlerinde Kanadalı 20 yaşındaki N.S.’nin cesedi bulundu. Olayla ilgili erkek arkadaşı dahil üç kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Gürani Mahallesi’nde yaşanan olayda Şakrak Sokak’ta bulunan dört katlı binanın üçüncü katında merdivenlerde hareketsiz yatan genç kadını gören bina sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

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Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemelerde genç kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekipleri genç kadınla aynı evde yaşayan ve ismi öğrenilemeyen Cezayirli erkek arkadaşı ile beraberinde bulunan iki kişiyi sorgulamak üzere polis merkezine götürdü.

Genç kadının alt komşusu daha önceden bağırış sesleri duyduğunu belirterek, “Dün akşam da bağırış çağırış vardı. Sonra ne olduğunu bilmiyorum. Sadece gece sesleri duydum” dedi.