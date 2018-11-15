Kanadalı Busbud ‘Neredennereye’nin tamamını satın aldı

Dünyanın önde gelen seyahat bileti şirketlerinden Kanadalı Busbud Inc., internet üzerinden otobüs bileti satışı yapan ‘Neredennereye’yi satın aldı. Birleşme sonrası ‘neredennereye.com’ üzerinden 80 ülkeden 3900 firmadan otobüs bileti alınabileceği duyuruldu.

Habertürk’ün haberine göre, satın alma, Neredennereye.com hisselerinin tamamını kapsarken; satın alma bedeliyse açıklanmadı.

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Satın almanın Busbud’ın uluslararası pazarlara açılma stratejisinin bir parçası olduğunu söyleyen Busbud CEO’su Louis Philippe Maurice, satın alma kararında Türkiye’nin çok güçlü yerel bir pazar olmasının etkili olduğuna ve ‘neredennereye.com’un 2014-2018 arasında yaklaşık yüzde 500 büyüme yakaladığına dikkat çekti.

Neredennereye.com Genel Müdürü Erol Demirtaş da Türkiye’nin 2017’de 225 milyonun üzerindeki bilet satışıyla dünyanın en büyük yedinci şehirlerarası otobüs bileti pazarı olduğunu ifade ederek, Busbud entegrasyonuyla Neredennereye.com üzerinden 80 ülkeden 3900 firmadan Türk Lirası üzerinden otobüs bileti alınabileceğini söyledi

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Busbud 2.3 milyon güzergahta bilet satışı yapıyor

Merkezi Kanada’da bulunan Busbud Inc. 80 ülke, 20 binin üzerinde şehir ve 2.3 milyon güzergahta online ve mobil platformlarda bilet satışı gerçekleştiriyor.

1999’da kurulan neredennereye.com ise, 180’den fazla seyahat firmasına yönelik online bilet satış hizmeti vermesinin yanı sıra THY, AtlasGlobal ve Anadolu Jet gibi havayolu şirketleri için de uçak bileti satışını yapıyor.