Kanada’dan 17 Suudi yetkiliye Kaşıkçı yaptırımı

Kanada hükümetinin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine adı karışan 17 Suudi yetkiliye yaptırım uygulayacağı bildirildi.

AA’nın haberine göre Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, yazılı açıklamasında 17 kişinin Kanada’daki tüm varlıklarının dondurulduğunu ifade etti.

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Bakan, yaptırım listesinin ayrıca Göçmenlik ve Mülteci Koruma Yasası uyarınca da işlem göreceğini belirterek bu kişilerin Kanada’ya kabul edilmeyeceklerini dile getirdi.

Kaşıkçı soruşturmanın şeffaf ve titiz şekilde ele alınmasını istediklerini aktaran bakan, Suudi Arabistan’ın bugüne kadarki açıklamalarında tutarlılık ve güvenilirlik olmadığını vurguladı.

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Yaptırım uygulanacak isimler şöyle: Mansour Othman Abahussain, Naif Hassan Alarifi, Fahad Shabib Albalawi, Meshal Saad Albostani, Thaar Ghaleb Alharbi, Abdulaziz Mohammed Alhawsawi, Mustafa Mohammed Almadani, Badr Lafi Alotaibi, Khalid Aedh Alotaibi, Mohammad Al-Otaibi, Saif Saad Alqahtani, Saud Al-Qahtani, Turki Muserref Alsehri, Waleed Abdullah Alsehri, Mohammed Saad Alzahrani, Maher Abdulaziz Mutreb, Salah Mohammed Tubaigy.

Ne olmuştu?

Kaşıkçı, 2 Ekim’de girdiği İstanbul’daki Suudi Arabistan başkonsolosluğunda öldürülmüştü. İstanbul’daki savcılık, Kaşıkçı’nın binaya girer girmez boğularak öldürüldüğünü, sonra da bedeninin parçalara ayrılıp ortadan kaldırıldığını açıklamıştı. Kaşıkçı’nın cesedinin nerede olduğu halen bilinmiyor.

Suudi Arabistan’da cinayetle ilgili 18 kişi tutuklanmıştı. Son olarak, cinayet şüphelisi beş kişi hakkında idam cezası talep edilmişti.