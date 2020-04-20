Kanada’daki silahlı saldırıda en az 16 kişi hayatını kaybetti

Kanada’nın Nova Scotia bölgesinde polis kıyafeti giyen bir kişi 12 saatlik çatışmada en az 16 kişiyi öldürdü.

Fotoğraf: Reuters

Yetkililer bu eylemin ülkenin yakın tarihinde yaşanan en fazla can kaybına neden olan eylem olduğunu ifade ettiler.

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Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP) olayın 51 yaşındaki Gabriel Wortman isimli şahıs tarafından işlendiği, zanlının eylemin en azından bir kısmında polis üniforması giydiğini söyledi.

Zanlının aracını da polis arabası gibi gözükecek şekilde değiştirdiği ifade edildi.

RCMP’nin açıklamasında eylemin saldırıyı düzenleyen kişinin ölümüyle sonlandığı ifade edilirken, kurum zanlının polis tarafından öldürüldüğüne yönelik görüntülerle ilgili yorum yapmadı.