Kanada’da yayaların arasına minibüs daldı: İki kişi hayatını kaybetti

Kanada’nın Toronto kentinde bir minibüsün yayaların arasına dalması sonucu iki kişi hayatını kaybetti.
Olay bugün yerel saatle öğleden sonra meydana geldi. Beyaz bir minibüs kaldırımda yürüyen kalabalığın arasında daldı.
Polis en az 10 kişinin yaralandığını kaydetti. Olayın terör saldırısı olup olmadığı bilinmiyor. Resmi kaynaklardan henüz açıklama gelmedi.
Reuters ise ilerleyen dakikalarda hastane kaynaklarında dayandırdığı haberinde iki kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Diken’e konuşan görgü tanığı, minibüsün insanları ‘eze eze’ geldiğini, polisin daha sonra araca ateş açtığını söyledi. Aynı tanık, olay yerinde sekiz kişinin cansız bedenini gördüğünü ifade etti.
Minibüsün sürücüsü daha sonra gözaltına alındı.