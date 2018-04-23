Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kanada’da yayaların arasına minibüs daldı: İki kişi hayatını kaybetti

Share31
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 31

 

Kanada’nın Toronto kentinde bir minibüsün yayaların arasına dalması sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

Fotoğraflar: Diken

Olay bugün yerel saatle öğleden sonra meydana geldi. Beyaz bir minibüs kaldırımda yürüyen kalabalığın arasında daldı.

Reklam

Polis en az 10 kişinin yaralandığını kaydetti. Olayın terör saldırısı olup olmadığı bilinmiyor. Resmi kaynaklardan henüz açıklama gelmedi.

Reuters ise ilerleyen dakikalarda hastane kaynaklarında dayandırdığı haberinde iki kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Reklam

Diken’e konuşan görgü tanığı, minibüsün insanları ‘eze eze’ geldiğini, polisin daha sonra araca ateş açtığını söyledi. Aynı tanık, olay yerinde sekiz kişinin cansız bedenini gördüğünü ifade etti.

Minibüsün sürücüsü daha sonra gözaltına alındı.

Share31
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 31

SON HABERLER

Yapmayın!

İnsanlar bir tuzluğa oy verecek hale gelmiş olabilir ama o tuzluk tek seçenek olmamalı!

HDP, bebeğiyle hapse giren ‘Ayşe öğretmen’i andı: Bayram mümkün mü?

  HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, altı aylık kızıyla cezaevine konan öğretmen Ayşe Çelik’i hatırlatarak “Bayram mümkün mü?” diye sordu. Meclis’te bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle özel oturum düzenlendi. Genel kurula hitap eden Buldan, Andımız’ı kastederek bir asırdır ‘çocukların varlıklarının tekçi zihniyete armağan ettirildiğini’ söyledi. Son yıllarda ‘çocukların varlıkları’na ‘polis […]

Akşener, ‘kesinlikle aday olacağını’ bir kez daha hatırlattı

  İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanı adayı olacağını bir kez daha tekrar etti. İYİ Parti’nin yazılı açıklaması, son günlerde bazı isimlerin muhalefet partilerinin ‘çatı adayı’ olabileceği tartışmalarının ardından geldi. Twitter’dan yayınlanan açıklamada, Akşener’in cumhurbaşkanlığı adaylığı ve ittifak konusunda tavrının ne olacağı yönünde bir beklenti olduğu ifade edildi. İYİ Parti’nin seçime doğru büyük bir […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...