Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kanada’da yayaların arasına minibüs daldı: Dokuz kişi hayatını kaybetti

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Kanada’nın Toronto kentinde bir minibüsün yayaların arasına dalması sonucu dokuz kişi hayatını kaybetti.

Fotoğraflar: Diken

Olay bugün yerel saatle öğleden sonra meydana geldi. Beyaz bir minibüs kaldırımda yürüyen kalabalığın arasında daldı.

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Polis ilk olarak en az 10 kişinin yaralandığını kaydetti.

Reuters ise ilerleyen dakikalarda hastane kaynaklarına dayandırdığı haberinde iki kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

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AFP de polisin olayda dokuz kişinin hayatını kaybettiğini teyit ettiğini bildirdi. Ayrıca 16 kişi de yaralandı.

Olayın terör saldırısı olup olmadığı bilinmiyor. Minibüsün sürücüsü gözaltına alındı.

‘İnsanları ezerek ilerledi’

Diken’e konuşan görgü tanığı, minibüsün insanları ‘eze eze’ ilerlediğini, polisin daha sonra araca ateş açtığını söyledi.

Aynı tanık, olay yerinde sekiz kişinin cansız bedenini gördüğünü ifade etmişti.


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