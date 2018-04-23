Kanada’da yayaların arasına minibüs daldı: Dokuz kişi hayatını kaybetti

Mersin’de 23 Nisan’da gösteri yapan 3’üncü sınıf öğrencilerinin gösterisi, kıyafetleri gerekçe gösterilerek yarıda kesildi. Akdeniz ilçesindeki Kazanlı İlkokulu’nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında öğrenciler dans gösterisi gerçekleştiriyordu. Ancak okul müdürü Zülfikar Tekin, önce kürsünün yanındaki görevlinin yanına gitti, ardından da müziği kestirdi. Dans eden öğrenciler ne olduğunu anlamadı. Veliler, öğretmenlerin çocukları sahneden çıkardığını […]