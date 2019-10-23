Kanada’da duvara yapılan Greta resminin üzerine ‘Burası petrol ülkesi’ yazıldı

16 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg için Kanada’da yapılan duvar resmi (mural) tahrip edilerek ‘Burası petrol ülkesi’ yazıldı.

Fotoğraf: @AJA Louden Studios

Greta geçen cuma Kanada’nın Alberta eyaletinin başkenti Edmonton’da iklim eylemine katılmıştı. Eylemde Greta’nın konuşma yaptığı sırada yerel sanatçı AJA Louden ise şehrin diğer ucundaki bir duvara onun graffitisini yapmıştı.

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CBS bir-iki gün sonra duvar resmini çekerken, adı James Bagnell olarak açıklanan bir kişi, Greta’nın yüzüne denk gelen kısmın üzerini çizerek, “Yalanı bırak, Burası bir petrol ülkesi” yazarken görüldü.

A mural of climate activist Greta Thunberg appeared in #yeg after she rallied in Edmonton on Friday

A CBC journalist was filming when two people began spray-painting over the teen's face.

Read more: https://t.co/6NL5N37DQb #yeg #oilsands #yyc pic.twitter.com/ifS926TMuy — CBC Edmonton (@CBCEdmonton) October 21, 2019

CBS’e konuşan Bagnell şunları söyledi: “Burası Alberta. Burası bir petrol ülkesi. Babam petrol sektöründe çalışıyor. Buraya gelip bize işlerimizi nasıl yürüteceğimizi, ailelerimize nasıl bakacağımızı, sofraya nasıl yemek koyacağımızı söyleyen yabancılara ihtiyacımız yok. Bence, hayatlarımızı ve insanlarımızı nasıl değiştireceğimizi söylemeleri kesinlikle anlayışsızlık. (Greta) ülkesine geri dönmeli ve orayı daha iyi bir yer haline getirmeli.”

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Çizimi yapan sanatçı Louden ise çiziminin tahrip edilmesine üzülmediğini, bunun ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu ifade etti.



