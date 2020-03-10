Kanada’da ‘corona’dan ilk ölüm

Kanada’nın British Columbia eyaletinde yeni tip corona virüsünden kaynaklanan Covid-19 hastalığı nedeniyle bir kişinin öldüğü, bunun virüs nedeniyle ilk ölüm olduğu bildirildi.

Fotoğraf: Reuters

British Columbia Eyalet Sağlık Bakanı Adrian Dix ve Eyalet Sağlık Şefi Dr. Bonnie Henry, Kuzey Vancouver’daki yaşlı bakım merkezinde kalan 80 yaşlarındaki bir erkek hastanın öldüğünü duyurdu.

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Hafta sonu tesisin iki yaşlı sakinine Covid-19 teşhisi konulduğunu söyleyen Dr. Bonnie Henry, ölen kişinin teşhis konulan bu iki kişiden biri olduğunu ifade etti.

Vaka sayısı 77’yi buldu

Çok sayıda ülkeye yayılan salgının etkilediği ülkelerden biri olan Kanada’da 34’ü Ontario’da, 32’si British Columbia’da, 7’si Alberta’da ve 4’ü Quebec’te olmak üzere 77 teyit edilmiş vaka bulunuyor.

Öte yandan virüsün en fazla görüldüğü eyaletler olan Ontario ve British Columbia’da halk, maske, el temizliği için kullanılan jel alkol, tuvalet kağıdı ve kağıt havlu stokluyor. Ülke nüfusunun yarısının yaşadığı Ontario eyaletinde market ve eczanelerde maske, eldiven ve koruyucu malzeme bulmak neredeyse imkansız hale geldi.

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Kanadalı sigorta şirketleri de virüs ve bağlantılı rahatsızlıkları seyahat sigortası kapsamından çıkardılar.

Kanada Havayolları Air Canada, Çin’e uçuş yasağını nisan sonuna kadar uzattı. Air Canada, daha önce Çin’e olan uçuşlarını şubat sonuna kadar durdurduğunu açıklamıştı.