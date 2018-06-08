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Yaramazlara biraz batar!

Kanada ‘yeşillenmek’ için gün sayıyor: Eğlence amaçlı kenevir kullanımı tasarısı kabul edildi

 

Kanada Senatosu, kenevirin keyif amaçlı kullanımının yasallaştırılmasını öngören yasa tasarısını kabul etti ve yasağın kalkmasının önündeki en önemli yasal engel aşıldı.

Fotoğraf: Reuters

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, kenevirin bu yaz yasallaşacağını vaat etmişti.

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BBC Türkçe’nin haberine göre, Kanadalı senatörler, altı ay boyunca süren incelemenin ardından yapılan oylamada tasarıyı 30’a karşı 56 oyla kabul etti. Böylece Kanada, keyif amaçlı kenevir kullanımını yasallaştıran ilk G7 ülkesi olacak. Tıbbi amaçlı kenevir kullanımı ülkede 2001’den bu yana yasaldı.

Senatodaki oylamanın ardından, tasarı parlamentoya geri gönderildi. Milletvekilleri şimdi, tasarıya eklenen onlarca değişikliği kabul edip etmemeye karar verecek.

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Kanadalıların tasarının yasalaşması için 12 hafta kadar beklemeleri gerekebilir. Kenevir satışı konusundaki düzenlemelere ve kullanıcıların kamusal alanlarda içip içemeyeceğine eyalet ve bölge yönetimleri karar verecek.

Kanada ilk sıralarda

Özellikle genç Kanadalılar, dünyanın en çok kenevir tüketenleri arasında.

Hükümet sıkı bir düzenlemeyle, suç örgütlerini önemli bir gelir kaynağından mahrum bırakacağını ve polisle adalet sistemi üzerindeki baskıyı azaltıp kamu sağlığını iyileştireceğini söylüyor.

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