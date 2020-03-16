Kanada ve Rusya ‘corona’ nedeniyle sınırlarını yabancılara kapatıyor

Rusya’nın yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgını nedeniyle sınırlarını 18 Mart ile 1 Mayıs tarihleri arasında yabancı ülke vatandaşlarına kapatacağı bildirildi. Kanada Başbakanı Justin Trudeau da salgın nedeniyle Kanada vatandaşı veya daimi göçmen oturumu bulunmayan tüm yolcuların ülkeye girişinin yasaklandığını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Rusya hükümetinin resmi internet sayfasında yayımlanan açıklamada, salgın nedeniyle yabancı ülke vatandaşlarının Rusya’ya girişinin yasaklandığı belirtildi.

Reklam

Yasağın 18 Mart-1 Mayıs arasında uygulanacağı vurgulanan açıklamada, “Rusya’ya girişte getirilen kısıtlamalar, kalıcı oturum sahiplerini, diplomatik görevlileri, uçak ve gemi mürettebatını ve Rus havalimanlarından transit geçişleri kapsamıyor” ifadeleri kullanıldı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, geçen saatlerde ülkedeki Covid-19 vakalarının sayısının 24 saatte 30 kişi daha artarak 93’e çıktığını açıklamıştı.

Trudeau, düzenlediği basın toplantısında, yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 nedeniyle Kanada vatandaşı veya daimi göçmen oturumu bulunmayan tüm yolcuların ülkeye girişinin yasaklandığını duyurdu.

Reklam

Bu yasaktan hava yolu şirketlerinin uçuş personeli, ABD vatandaşları, diplomatlar ve Kanada vatandaşlarının yakın aile üyelerinin muaf olduğunu dile getiren Trudeau, hastalık belirtisi gösterenlerin Kanada’ya uçuş yapmasına izin verilmeyeceğini ifade etti.

Başbakan Trudeau, hava operatörlerinden, Kanada Halk Sağlığı Kurumunun kurallarına göre, her yolcunun temel sağlık değerlendirmesini tamamlamaları gerekeceğini söyledi.

Uluslararası uçuşlar için belli havalimanları tahsis edildi

Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek için bir başka önlem olarak, uluslararası uçuşların tamamının Montreal, Toronto, Calgary ve Vancouver havalimanlarına aktarıldığını bildiren Trudeau, bu önlemin, gelenlerin virüs taramalarının sağlıklı şekilde yapılmasına imkan sağlamak için alındığını vurguladı.

Kanada’da salgından ölenlerin sayısı bugün üç kişi daha artarak, toplamda dörde yükseldi.

Öte yandan virüsten enfekte olanların sayısı da 376’ya yükseldi.