Kanada, ‘Karabağ’ iddiaları sonrası Türkiye’ye İHA ekipmanı satışını askıya aldı

Kanada, Türkiye’ye bazı insansız hava aracı ekipmanlarının satışını askıya aldı ve ekipmanın Dağlık Karabağ’da Ermenistan’la savaşan Azeri güçleri tarafından kullanıldığı iddialarını araştırdığını açıkladı.

Fotoğraf: ssb.gov.tr (Temsili)

Silahlanma karşıtı Kanadalı bir örgüt olan Project Ploughshares, Azerbaycan tarafından yayınlanan hava saldırıları görüntülerine dayanarak çatışmada kullanılan insansız hava araçlarının L3Harris Technologies şirketinin Kanada’daki birimi olan L3Harris Wescam tarafından üretildiğini tespit etmişti.

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Kanada Dışişleri Bakanı Francois-Philippe Champagne, ihracat izinlerini askıya aldığını belirterek, şöyle konuştu: “Kanada’nın güçlü ihracat kontrol rejimine uygun olarak ve devam eden çatışmalar nedeniyle, durumu daha ayrıntılı değerlendirmek için zaman tanımak amacıyla Türkiye’ye yönelik ihracat izinlerini askıya aldım.”

Globe and Mail gazetesi, L3Harris Wescam’in insansız hava aracı üreticisi Baykar’a bu yıl yedi sistem satmak için izin aldığını belirtti.