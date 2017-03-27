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Kanada daha da ‘yeşilleniyor’: Eğlence amaçlı kenevir kullanımı gelecek yıl yasal

 

Kanada, eğlence amaçlı kenevir tüketimini yasallaştırmaya hazırlanıyor.

Fotoğraf: Reuters

BBC’nin haberine göre hükümete yakın kaynaklar kenevirin 1 Temmuz 2018 itibarıyla bütün ülke çapında yasallaşacağını belirtti.

İktidardaki Liberal Parti, seçim kampanyası döneminde verdiği ‘keneviri yasallaştırma’ sözünü hayata geçirirken parti yönetimi de söz konusu yasallaştırma prosedürü hakkında da bilgilendirildi.

Kenevir kullanımının önünü açacak yasa, eğlence amaçlı keneviri 18 yaşından büyük herkesin kullanabilmesini sağlayacak. Yeni yasaya göre bir kişi dört ‘bitkiye’ kadar kenevir yetiştirebilecek ve 30 grama kadar ‘kurutulmuş’ kenevir taşıyabilecek.

2001 yılından bu yana tıbbi kenevir kullanımının yasal olduğu Kanada’da, 40 adet lisanslı üretici bulunuyor. Kanadalılar, özellikle de gençler, dünyada en çok kenevir kullanan ülke vatandaşlarının başında geliyor.

Yasanın geçmesi halinde Kanada, kenevirin eğlence amaçla kullanımının önünü açan en büyük ‘gelişmiş’ ülke olacak.

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