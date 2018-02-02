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Yaramazlara biraz batar!

Kanada da Afrin’den endişeli: Türkiye uluslararası insani hukuka saygı göstermeli

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Kanada Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan Afrin’e ilişkin açıklamada, askeri eylemlerin tırmanmasından endişe duyulduğu ve Türkiye’nin itidale çağrıldığı duyuruldu.

Fotoğraf: Reuters

Kanada devletinin resmi internet sitesinde yer alan Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland imzalı yazılı açıklamada, Türkiye, sivilleri korumak için harekete geçmeye çağrıldı.

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Açıklamada şöyle dendi: “Kanada, Türkiye’nin kendi güvenliğiyle ilgili gerekçelere dayalı eylemlerini kabul ediyor, fakat Ankara’yı itidale, sivil halkın korunması ve uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesi ile ilgili elinden gelen gayreti göstermeye çağırıyor.”

Herkesin daha önce olduğu gibi IŞİD’in yok edilmesine yoğunlaşması gerektiğine dikkat çeken Freeland, “Bu durum bölgedeki tüm müttefiklerimiz ve dostlarımızla birlikte ortak ve uyumlu eylem gerektiriyor” dedi.


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