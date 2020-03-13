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Kanada Başbakanı Trudeau’nun eşi ‘corona’ya yakalandı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun eşi Sophie Trudeau’da yapılan yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 hastalığı testi pozitif çıktı.

Fotoğraf: Reuters

Başbakanlık Ofisi’nin açıklamasında, Trudeau’nun eşi Sophie Trudeau’da corona virüsü belirtileri olduğu ve test sonuçları belli olana kadar Trudeau çiftinin kendini 14 günlük karantinaya aldığı belirtilmişti.

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Söz konusu belirtilerin Trudeau çiftinin Britanya’nın başkenti Londra’ya yaptığı bir ziyaret sonrasında ortaya çıktığı bildirilmişti.

Kanada’da 34’ü Ontario’da, 32’si British Columbia’da, yedisi Alberta’da ve dördü Quebec’te olmak üzere 77 Covid-19 vakası bulunuyor.

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