Kanada Başbakanı Trudeau koltuğunu korudu ancak azınlık hükümeti kuracak

Seçim öncesinde kamuoyu desteğini önemli ölçüde kaybeden Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun Liberal Parti dünkü seçimde ipi birinci olarak göğüsledi. Ancak, kesin olmayan sonuçlara göre 156 sandalye kazanan Liberaller’in tek başlarına hükümet kurması mümkün değil.

Trudeau, eşi Sophie Gregoire ile destekçilerinin karşısına çıktı. Fotoğraf: Reuters

Trudeau, başbakan koltuğunu korusa da tek başına iktidar olmak için gereken 170 sandalyeye ulaşamayan Liberal Parti azınlık hükümeti kuracak. Yasama görevi için ise muhalefetten destek alması gerekecek.

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Liberal Parti’nin rakibi Muhafazakar Parti ise sandalye sayısını 95’ten 122’ye yükseltti.

Seçim sonrasında Montreal’de destekçilerine seslenirken, “Başardınız arkadaşlar. Seçimi kazandık. Tebrikler” diyen Trudeau’nun partisi yolsuzluk skandalına bulaşmış, partisinde çok sayıda istifa olmuştu.

Trudeau, ayrıca, yıllar önce yüzünü siyaha boyayarak katıldığı partideki fotoğrafları nedeniyle ırkçılıkla suçlanmıştı.

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Trudeau’nun partisi 2014’teki seçimde 184 sandalye kazanarak iktidar olmuştu.