Kanada 2020 Olimpiyat Oyunları’ndan çekildi; erteleme için baskı artıyor

Kanada, Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenecek 2020 Olimpiyat Oyunları’nı corona virüsü nedeniyle boykot etme kararı alan ilk ülke olurken, Avustralya sporcularına olimpiyatın önümüzdeki yıl yapılacakmış gibi hazırlanmalarını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Japonya ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ise erteleme ihtimalini değerlendirdiklerini bildirdi.

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Son 48 saatte temmuz ayında yapılması planlanan olimpiyatın düzenlenmesine karşı olanlar seslerini ciddi şekilde yükseltmeye başladı.

ABD ve Britanya atletizm federasyonları diğer birçok ülkenin de katılımıyla salgın nedeniyle olimpiyatların ertelenmesi çağrısında bulundu.

Corona virüsü nedeniyle şimdiye kadar en az 13 bin kişi hayatını kaybetti.

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IOC, 24 Temmuz olan başlangıç tarihinin ertelenmesi, hatta olimpiyatın bir yıl ya da daha uzun bir süre ertelenmesini olasılığını görüşmek üzere toplanacağını açıklamıştı.

Bu yılki büyük spor organizasyonlarından Avrupa Futbol Şampiyonası da gelecek seneye ertelenmişti.