Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kanada 2020 Olimpiyat Oyunları’ndan çekildi; erteleme için baskı artıyor

Kanada, Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenecek 2020 Olimpiyat Oyunları’nı corona virüsü nedeniyle boykot etme kararı alan ilk ülke olurken, Avustralya sporcularına olimpiyatın önümüzdeki yıl yapılacakmış gibi hazırlanmalarını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Japonya ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ise erteleme ihtimalini değerlendirdiklerini bildirdi.

Reklam

Son 48 saatte temmuz ayında yapılması planlanan olimpiyatın düzenlenmesine karşı olanlar seslerini ciddi şekilde yükseltmeye başladı.

ABD ve Britanya atletizm federasyonları diğer birçok ülkenin de katılımıyla salgın nedeniyle olimpiyatların ertelenmesi çağrısında bulundu.

Corona virüsü nedeniyle şimdiye kadar en az 13 bin kişi hayatını kaybetti.

Reklam

IOC, 24 Temmuz olan başlangıç tarihinin ertelenmesi, hatta olimpiyatın bir yıl ya da daha uzun bir süre ertelenmesini olasılığını görüşmek üzere toplanacağını açıklamıştı.

Bu yılki büyük spor organizasyonlarından Avrupa Futbol Şampiyonası da gelecek seneye ertelenmişti.

‘Corona’ günlüğü | Fransa’da ölü sayısı 674, vaka sayısı 16 bin 18’e yükseldi

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ertelendi

SON HABERLER

THY yurt dışında sadece beş noktaya uçacak

Türk Hava Yolları (THY) yeni tip corona virüsü nedeniyle 27 Mart tarihinden itibaren Moskova, Adis Ababa, New York, Washington, Hong Kong noktaları dışında tüm yurt dışı uçuşlarını durduracak.

Polisten sahilde ‘corona’ anonsu

İstanbul’da polis ekipleri, tüm ilçelerde yeni tip corona virüsü tedbirlerine uymayıp dışarıya çıkanlara uyarı anonsları yaptı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...