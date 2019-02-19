Kan zehirlenmesinde hızlı test bulundu

Biliminsanları kan zehirlenmesinin teşhisini 72 saatten iki buçuk dakikaya indiren bir aygıt geliştirdi.

Fotoğraf: Strathclyde Üniversitesi

BBC’de yer alan habere göre, Strathclyde Üniversitesi araştırmacıları ‘sepsis’ olarak da bilinen kan zehirlenmesinin erken teşhisi için hızlı bir test yöntemi geliştirdi. Düşük maliyetli test ekipmanının üç ila beş yıl içinde ticarileşmesi bekleniyor.

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Şu anda kan zehirlenmesinin teşhisi için yapılan testlerin sonuçlarının alınması 72 saate kadar sürebiliyor. Araştırmacıların geliştirdiği mikroelektrod aygıt ise hastanın kanını analiz ederek sonuçları iki buçuk dakika içinde verebiliyor.

Kan zehirlenmesinde vücudun bağışıklık sistemi kendi organlarına saldırmaya başlıyor ve vakalar ölümle sonuçlanabiliyor. Sadece İngiltere’de her yıl 52 bin kişinin ciddi bir enfeksiyon sorunu olan kan zehirlenmesinden öldüğü tahmin ediliyor.