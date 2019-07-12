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Yaramazlara biraz batar!

Kamyonuna yumruk atınca sinirlendi; cipe çarpıp 200 metre sürükledi

Kazakistan’da bir kamyon sürücüsü kendisiyle tartıştıktan sonra kamyonuna yumruk atan cip sürücüsünün aracına çarparak, onu yolda sürükledi.

Kazakistan’ın Almatı kentinde, bir kamyon ile cip çarpışması sonrasında cipin sürücüsü kamyonun sürücüsüne bağırarak hakaretler savurdu ve kamyona yumruk attı. Öfkelenen kamyon sürücüsü cipe kasıtlı olarak vurdu ve aracı 200 metre sürükledi.

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Cipin sürücüsü ve eşinin sürüklenen araçlarının peşinden koştuğu anlar amatör kameralarca kaydedildi. Kamyon sürücüsünün hırsına kapılıp sürüklediği cipin içinde çiftin iki çocuğun bulunduğu belirtildi.

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