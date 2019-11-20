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Yaramazlara biraz batar!

Kamyonun yükünü taşıyamayan köprü çöktü: İki araç nehre düştü; iki kişi öldü

Fransa’nın Toulouse kentinin kuzeyinde, Tarn Nehri üzerindeki bir köprü aşırı ağır bir kamyonun yükünü taşıyamayınca çöktü. İki araç suya düştü; iki kişi hayatını kaybetti.

Birkaç yüz metre mesafedeki şirketine sondaj için kullanılan ekipman taşıyan kamyon şoförü Mirepoix-sur-Tarn adlı köydeki köprüden geçmek istedi. 50 tonu aşan ağırlıkta yük bulunan kamyonun sürücüsü köprüden geçemedi.

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Savcılık, 1931 yapımı köprünün bu ağırlığı taşıyamadığını bu nedenle köprünün ortadan ikiye ayrıldığını ve kazanın meydana geldiğini açıkladı.

Nehre düşen ikinci araçta bulunan, annesiyle seyahat eden 15 yaşındaki bir kızın ve kamyon sürücünün öldüğü belirtildi. Ölen kızın annesinin de aralarında bulunduğu beş kişi ise ağır yaralandı. Yaralananların dördünün yardım etmeye çalışan çevre sakinleri ve arama-kurtarma ekibi personeli olduğu açıklandı.

155 metre uzunluğunda ve yedi metre eninde köprünün 2003 yılında restore edildiği belirtilirken kaza köprülerin güvenliğini gündeme getirdi. Uzmanlara göre Fransa’daki 25 bini aşkın köprünün çoğu bakım ve restorasyon istiyor.

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