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Yaramazlara biraz batar!

Kamyonetin kasasındaki pas izleri hırsızlık şüphelisini ele verdi

Antalya’da, park halindeki iki aracın lastik ve jantlarını çaldığı iddiasıyla yakalanan Barış Y. gözaltına alındı. Barış Y.’yi, kullandığı kamyonetin kasasındaki dört pas izi ele verdi.

Fotoğraf: DHA

Üç gün önce Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi’nde park halindeki bir otomobil ile kamyonetin lastik ve jantlarının çalınması üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

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Olay yerinden bir kamyonetin hızla uzaklaştığı tespit edildi. Kamyonetin görüntülerini detaylı şekilde inceleyen polis, kasasındaki dört pas izini fark etti. Bölgedeki onlarca kamyoneti inceleyen polis, pas izi olan kamyonetin Barış Y.’nin kullandığı araç olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan Barış Y., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Barış Y’nin sattığı yerden alınan jant ve lastikler ise sahiplerine teslim edildi.

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