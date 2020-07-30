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Yaramazlara biraz batar!

Kamyonet kasasında, terk edilmiş üç günlük bebek bulundu

Bursa’nın İznik ilçesinde, park halindeki kamyonetin kasasında terk edilmiş üç günlük erkek bebek bulundu.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre ilçeye bağlı Eşrefzade Mahallesi Atatürk Caddesi’nde yürüyen bir kadın, yanından geçtiği park halindeki kamyonetin kasasından bir bebeğin ağlama sesini duyunca polise haber verdi.

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Polis ekipleri, kamyonet kasasında bir bebeğin kundağa sarılı bir şekilde yattığını görünce 112 Acil Sağlık ekiplerini çağırdı.

Sağlık ekipleri, bebeği İznik Devlet Hastanesi’ne götürdü. İlk müdahalesi yapılan bebek, kuvöze konularak Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Polis ekipleri, bebeği kamyonetin kasasına bırakanı bulmak için çalışma başlattı.

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