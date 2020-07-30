Kamuya ‘WhatsApp yasağı’nda 15 ay süre: Her kurum uygulama üretebilecek

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından hazırlanan ve kamu çalışanlarına kamu iş ve işlemlerinde WhatsApp, Telegram gibi yabancı uygulamalar yerine yerli mesajlaşma programlarını zorunlu kılan rehbere göre kurumlar kendi mesajlaşma çalışmalarını başlatabilecek. Sunucuları Türkiye’de olmak şartıyla oluşturulacak ‘yerli ve milli mesajlaşma’ programlarının hazırlanması için kamu kurumlarına 15 ay süre verildi.

Fotoğraf: Reuters

Cumhurbaşkanlığı ofisi, WhatsApp gibi uygulamalara getirilen kısıtlamanın yalnızca gizlilik içeren belgeleri kapsadığını, kamu çalışanlarının özel hayatlarında söz konusu programları kullanabileceğini açıklamıştı.

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Milliyet’ten Kıvanç El’in haberine göre ‘yerli ve milli mesajlaşma programları’ için rehberde şu detaylara yer verildi: