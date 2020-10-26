Kamuya 2021’de 100 bin personel alınacak

Kamuya 2021 yılında yaklaşık 100 bin personel alınacağı belirtildi.

Fotoğraf: DHA

Hürriyet’ten Neşe Karanfil’in haberine göre Yeni Ekonomi Programı öncesinde 35 bine yakın personel alımı için karar alındığı ve bunun bütçeye eklendiği kaydedildi. 2021 yılı bütçesiyle de 65 bin personel daha alınması planlanıyor.

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2021 yılı bütçe teklifinin görüşmeleri geçen hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki sunuş konuşmasıyla başlamıştı. Salı günü bütçe teklifinin geneli üzerindeki görüşmeler yapıldıktan sonra bakanlıklar ve kuruluşların 2021 yılı bütçe tekliflerinin görüşülmeye başlayacağı belirtildi.

Teklife göre kamu personel giderleri kamuda istihdam edilecek yeni personel alımı kapsamında yüzde 15.3 arttırılarak 385 milyar 10 milyon lira olarak belirlendi.

2020 bütçesinde 60 bin kamu personel alımı öngörülürken, ‘corona’yla mücadele kapsamında ihtiyaca göre doktor, uzman doktor, hemşire, eczacı, sağlık memuru başta olmak üzere sağlıkçı alınmıştı. 2021’de de sağlık, eğitim gibi kadrolar olmak üzere Emniyet’e üniversite mezunu komiser, polis memuru ile bekçi alınacak.