Kamuoyu araştırması: Tunceli’de HDP adayları Maçoğlu’na fark attı

EMAX araştırma şirketinin 31 Mart’taki yerel seçimler için Tunceli’de yaptığı kamuoyu araştırmasına göre HDP’nin adayları ‘komünist başkan’ olarak bilinen Fatih Mehmet Maçoğlu’nun açık ara önünde.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

EMAX araştırma şirketi, Tunceli dahil beş ili kapsayan anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

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Malatya, Elazığ, Bingöl, Adıyaman ve Tunceli’yi kapsayan araştırma sonuçlarına göre, beş ilden ilk dördünün kazananı AKP. Araştırma sonucuna göre, bölgede yüzde 18,6 ile 23,6 aralığında kararsız seçmen var.

Malatya merkezli EMAX, 31 Mart’taki yerel seçimlere yönelik araştırması için beş ilde 5 bin 400 kişi ile görüştü. ‘CATI’ görüşme yöntemiyle yapılan ankete katılanların yüzde 51,5’i kadın, yüzde 48,5’iyse erkek.

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Malatya’da ‘cumhur’ yüzde 42,5’le önde

Malatya’da ‘cumhur ittifakı’ adayı Selahattin Gürkan ile CHP Adayı Soner Gökçe arasındaki fark 42,5 puan olarak belirlendi. Araştırmaya katılanların yüzde 56,5’i Gürkan’dan yana kullanacağını belirtirken, yüzde 14’lük kesim Gökçe’ye oy vereceği yönünde görüş bildirdi. Aynı ankette diğer partilere oy vereceklerin oranı yüzde 10,9 ve kararsızların oranıysa yüzde 18,6.

Elazığ’da AKP önde

Elazığ’da AKP adayı Şahin Şerifoğulları ile ‘millet ittifakı’ adayı Ali Şekerdağ arasındaki fark 24,2 puan olarak belirlendi. Araştırmaya katılanların yüzde 42,7’si tercihini Şerifoğulları’ndan yana kullanacağını belirtirken, yüzde 18,5’lik kesim Şekerdağ’a oy vereceği yönünde görüş bildirdi. Aynı ankette diğer partiler lehine oy kullanacakların oranı yüzde 16, kararsızların oranıysa 22,8.

Adıyaman’da HDP belirleyici olabilir

Adıyaman’da araştırmaya katılanların yüzde 38,5’i tercihini AKP adayı Süleyman Kılıç’tan yana kullanacağını belirtirken, yüzde 26,7’lik kesim ‘millet ittifakı’ adayı Ahmet Faruk Ünsal’a oy vereceği yönünde görüş bildirdi. Aynı ankette diğer partilere oy vereceklerin oranı yüzde 14,7, kararsızların oranıysa 20,1.

Bingöl’de AKP tek aday gibi

Bingöl’de araştırmaya katılanların yüzde 45’i AKP adayı Erdal Arıkan’dan yana kullanacağını belirtirken, yüzde 2,3’lük kesim CHP Adayı Vahdettin Uzunyayla’ya oy vereceği yönünde görüş bildirdi. Aynı ankette diğer partilere oy vereceklerin oranı yüzde 29,1, kararsızların oranıysa 23,6.

Tunceli HDP’nin arkasında

Tunceli’de araştırmaya katılanların yüzde 32,8’i 31 Mart’ta tercihini HDP Adayları Nurşat Yeşil ile Hıdır Demir’den yana kullanacağını belirtirken, yüzde 21’lik kesim kamuoyunda ‘komünist başkan’ olarak bilinen TKP adayı Fatih Mehmet Maçoğlu’na oy vereceği yönünde görüş bildirdi. Aynı ankette diğer partilere oy vereceklerin oranı yüzde 22,7, kararsızların oranıysa 23,5 olarak belirlendi.

Tunceli’nin HDP’li belediyesine Kasım 2016’da kayyum atanmıştı.