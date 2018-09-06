Kamuda otomobil tasarrufu: Araç sınıfı ve sayısı düşecek, ‘yerli’ tercih edilecek

Kur artışlarına bağlı olarak başlayan ekonomik darboğazı aşmak için kamuda tasarruf yapılacağı yönünde yapılan açıklamalar, resmi kullanıma tahsis edilen motorlu taşıtlar ile başlatılıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, tüm kamu kurumlarına bakanlıklar, bağlı ilgili kuruluşlar, KİT’ler ve belediyelerden sahip oldukları ya da kiraladıkları araçların listesini 14 Eylül’e kadar göndermeleri istendi. Hürriyet’ten Neşe Karanfil’in haberine göre, yapılacak çalışma ile kamunun elindeki araç envanteri ile ilgili net fotoğraf ilk kez konacak ve araç alımlarında ciddi kısıntıya gidilecek. Araçların hem sınıflarının düşürüleceği hem de araç sayılarının azaltılacağı vurgulandı. Türkiye’de üretilen araçların tercih edilmesi de zorunlu hale getirilecek.

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2018 yılı bütçe gerekçesine göre belediyeler dışında kamuda 110 bin 131 adet taşıt bulunuyor. Bunlardan 98 bin 852’si genel idare, 7 bin 77’si özel bütçeli, 4 bin 115’i yükseköğretim kurumları 87’si de düzenleyici ve denetleyici kuruluşlara ait.

Kamunun araç gideri 2016’da 2010’a göre yaklaşık 10 katına çıkarak 2 milyar 313 milyar liraya yükselmişti. Taşıt alımları 2017’de azaltılsa da ancak 1 milyar 85 milyon lirada düşürülebilmişti. Özellikle siyasetçiler, belediye başkanları ve bürokratlara tahsis edilen lüks makam araçları ciddi bir tartışma konusu.