Kamuda güvenlik rehberi: Çalışanlara WhatsApp ve Telegram yasağı

Kamu çalışanlarının WhatsApp, Telegram gibi yabancı mesajlaşma programları yerine yerli mesajlaşma programlarını kullanması zorunluluk haline getirildi.

Fotoğraf: Reuters

Milliyet’ten Kıvanç El’in haberine göre Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin hazırladığı güvenlik rehberinde yerli sistemlere geçiş önceliği istendi.

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Kamu personeli özel hayatında söz konusu yabancı uygulamaları kullanabilecek, ancak kurumsal işlemlerde kullanmayacak.

Kamuda ‘bilmesi gerekenler prensibi’ ile evraklara ulaşımın hedeflendiği rehberle tüm kamu kurumlarında siber saldırıların engellenmesi, bilgi sızdırılmasının kontrolünün sağlanması hedefleniyor.

12 maddelik rehbere göre, kamu kurumunun tüm bilgi ve iletişim envanteri ve varlıkları çıkarılacak.

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Her bir çalışan hazırlanan özel anketi dolduracak ve ne kadar kritik bilgiye sahip olduğu ile kimlerin erişim imkanı olduğu tespit edilecek.

Buradaki puanlamalara göre, kurumların güvenlik altyapıları da derecelendirilecek.

Kurumlar derecelere göre altyapı çalışması yapacak ve tüm bilgi işlem altyapıları saldırılara hazır ve korunaklı olacak.

Bu çalışma ile kurumdaki tüm ‘bilmesi gerekenler prensibi’, ‘zayıf noktalar’, ‘asgari yetkiler’, ‘yetkin personel’ başlıklarında tespitler yapılacak.

Çalışma ile tüm kamu kurumlarının siber saldırılar, bilgi sızdırılması ile evrakların kontrolünün sağlanması hedefleniyor.