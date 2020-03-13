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Yaramazlara biraz batar!

Kamuda çalışan 60 yaş ve üzerindekilere 12 gün izin

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 60 yaş ve üzerinde olanların pazartesi gününden itibaren 12 gün idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Kararı Twitter hesabından duyuran Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şunları söyledi: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler, yönetici pozisyonundakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar 16/03/2020 tarihinden itibaren 12 gün idari izinli sayılmıştır.”

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