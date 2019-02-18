Kamu yatırımlarının üçte biri ulaştırmaya ayrıldı

Bu yıl 65.4 milyar liralık kamu yatırımlarından en yüksek payı 20.15 milyar lirayla ulaştırma sektörü alacak.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre, 2019 Yılı Yatırım Programı’nda kamu yatırımının 13.3 milyar lirası yeni projelere, 51.1 milyar lirası devam eden projelere ve 980.6 milyon lirası etüt projelere harcanacak.

Reklam

Kamu yatırımlarının yüzde 31’i ulaştırma ve haberleşme sektörüne tahsis edilecek. Programda, ulaştırma ve haberleşme sektörünün yatırım harcaması bu yıl 20.3 milyar lira oldu.

Söz konusu bütçenin 2.9 milyar lirası yeni projelerden, 17 milyar lirası devam eden projelerden, 400 milyon lirası da etüt projelerden oluştu.

Reklam

Ulaştırma sektörü için ayrılan tutarın 7.5 milyar lirası demiryolu, 6.7 milyar lirası karayolu, 4.3 milyar lirası kent içi ulaşım, 1 milyar lirası hava yolu, 344 milyon lirası otoyollar, 321.6 milyon lirası deniz yolu, 151.8 milyon lirası haberleşme yatırımlarına tahsis edildi.

Bu yılki kamu yatırımlarında, ulaştırmadan sonra en yüksek payı 12.9 milyar lira ile iktisadi ve sosyal alanlarda yapılacak diğer kamu hizmetleri aldı.

Bunu 10.8 milyar lira ile eğitim, 7.7 milyar lirayla enerji, 5 milyar lira ile sağlık ve 4.9 milyar lirayla tarım, 2.1 milyar lirayla madencilik, 841.1 milyon lirayla imalat, 406.2 milyon lirayla konut, 343.5 milyon lirayla turizm sektörleri takip etti.

Öte yandan kamu yatırımlarına ayrılan 65.4 milyar liralık kaynağın, 13.8 milyar lirası KİT’ler, 85.2 milyon lirası özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarca kullanılacak. Mahalli idarelere ise 52.8 milyar liralık kaynak ayrıldı.