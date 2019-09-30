Kamu lojmanları ihaleyle satılacak, 60-120 taksitle ödenebilecek

Kamuya ait görev, sıra ve hizmet tahsisli lojmanlar, kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurularak ihale yoluyla satışa çıkarılacak.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Resmi Gazete’nin 29 Eylül tarihli sayısında yayımlanan ve Milli Emlak genel tebliğinde değişiklik yapan tebliğe göre, üzerinde kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmamış kamu konutu bulunan taşınmazlar ise üzerindeki yapılarla birlikte bir bütün olarak satılabilecek.

Reklam

Öncelikli alım hakkı lojmanda oturan memura verilecek. İhalelerde istekli çıkmaması halinde kamu konutu tekrar ihaleye çıkarılacak.

İhale bedelinin peşin olarak ödenmesi durumunda yüzde 10 indirim uygulanacak. Taksitle ödenmesi halinde ise indirim uygulanmaksızın en az yüzde 20’si peşin, kalanı beş yılda ve 60 taksitle, en az yüzde 25’i peşin, kalanı yedi yılda ve 84 taksitle ya da en az yüzde 30’u peşin, kalanı 10 yılda ve 120 taksitle ödenebilecek.

Taksitli ödeme tercih edilmesi halinde borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez TÜFE aylık değişim oranında artırılarak hesaplanacak.

Reklam

Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda aylık değişim oranları toplamının yıllık yüzde 12’yi geçmesi halinde geçen kısım hesaba katılmayacak.