‘Kamu kurumundaki işini hızlandırırım’ vaadiyle dolandırıcılık yapanlara operasyon: 33 gözaltı

Ankara’da kamu kurumlarında yapılan işlemleri hızlandırma vaadiyle 58 kişiyi dolandıran suç örgütü, polisin düzenlediği operasyonla çökertildi. Dört ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 33 kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir grubun, Tapu Müdürlükleri, Milli Emlak Müdürlükleri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri, Maliye, belediyeler ve adliyelerdeki işlemleri hızlandırma veya iş çözme vaadiyle haksız kazanç elde ettiği bilgisine ulaştı.

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Liderliğini M.T.’nin yaptığı suç örgütünün, Ankara ve İzmir’de yapılandığı, içinde avukat ve birçok kamu görevlisinin yer aldığı belirlendi. Kamu görevlilerinden rüşvet karşılığında bilgi ve belge alan bu kişilerin bunları kullanarak kendilerine güvenilmesini sağladıkları, kendilerini bu kurumlarda çalışıyor olarak tanıttıkları tespit edildi.

58 kişiyi dolandıran 35 şüpheliye yönelik Ankara merkezli İstanbul, İzmir ve Yozgat’ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. 33 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, kamu kurum ve kuruluşlarına ait başka kişiler adına düzenlenmiş çok sayıda evrak, tapu ve doküman, 50 bin 500 lira, 8 bin 500 avro (76 bin 158 lira), 5 bin dolar (37 bin 610 lira), 1 milyon 50 bin liralık çek, beş adat ruhsatsız tabanca, bir adet pompalı tüfek ve çok sayıda farklı çaplarda fişek ele geçirildi.

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Şüphelilerin son bir yıl içerisinde toplam 35 milyon liralık hesap hareketlerinin bulunduğu tespit edildi.