‘Kamu kurumlarının çabası yetmez’ diyen Koca: Bilim Kurulu somut tedbir tavsiye etti

Bilim Kurulu, ‘corona’nın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar aldı.

Fotoğraf: AA

Kararı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.

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Bilim Kurulu toplantısından sonra açıklama yapan Koca, “Son aylarda tüm dünyadakine benzer bir seyirle, vaka ve ölüm sayılarında önemli artışlara şahit oluyoruz” dedi.

“İstanbul başta olmak üzere ülkemizin genelinde daha ciddi seyrediyor” diye konuşan Koca, “Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı” ifadelerini kullandı.

Koca, “Bilim Kurulu’nda (Covid-19) artış hızının yüksek seyrettiği illerimizin üzerinde özel olarak durduk” dedi.

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Koca, salgınla mücadelede yalnızca kamu kurumlarının çabasının yeterli olmayacağını belirterek, “Yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, medyamızın, kanaat önderlerinin ve birer birer her vatandaşımızın sağduyusuna ve katkısına ihtiyacımız var” dedi.

Türkiye’de son 24 saatte 3 bin 316 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 94 kişi hayatını kaybetti. Bugüne kadar hasta sayısı 417 bin 594, can kaybı 11 bin 601, ağır hasta sayısı 3 bin 610, aktif hasta sayısı 49 bin 618 oldu.