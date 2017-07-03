Kamu işçisinin zam oranları: İlk altı ayda yüzde 7.5, ikinci altı ayda yüzde 5

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

Başbakan Binali Yıldırım, yaklaşık 200 bin kamu işçisine yapılacak zam oranının 2017’de ilk altı ayda yüzde 7.5, ikinci altı ayda yüzde 5 olacağını açıkladı.

Çankaya Köşkü’nde düzenlenen kamu toplu iş sözleşmeleri protokolü imza töreninde konuşan başbakan, “Ciddi bir anlayış içerisinde ve olgunlukla karşılıklı görüşmeler bugüne kadar devam etmiş ve işçi sendikalarımızın çalışanlar adına talepleri hükümetimizin ve ülkemizin imkanları nispetinde azami oranda karşılanmaya çalışılmıştır” diye konuştu.

Toplu iş sözleşmesinin, 2017-2018 yıllarını kapsadığını ve iki yıllık yapıldığını belirten Yıldırım, şöyle devam etti: “İçinde bulunduğumuz yıl için zam oranı, ilk altı ayda yüzde 7,5; ikinci altı ayda yüzde 5 şeklinde mutabakata varılmıştır. İkinci yıl için birinci yarıda, yüzde 3,5; ikinci yarıda yüzde 3,5 olmak üzere kararlaştırılmıştır. Gerek ilk yıl gerekse ikinci yılda ayrıca gerçekleşen enflasyona göre ayarlama da yapılacaktır.”

‘Eksik varsa tamamlanacak’

Enflasyonun yükselmesi durumunda aradaki farkın ödeneceğini aktaran başbakan, ek ödeneğin bir sefere mahsus olmak üzere 500 liradan 750 liraya yükseltildiğini söyledi.

Yıldırım sözlerini şöyle bitirdi: “Brüt çıplak ücreti 3 bin liranın altında olan işçilerimize 90 lira ilave artış sağlanmıştır. Bu şekilde düşük ücretli olan çalışanlarımızın imkanı daha da artmış olacaktır. Yapılan bu çerçevede anlaşmayla en düşük kamu işçisinin maaşı, en düşük memurun maaşının altında olmayacak. Eksik varsa tamamlanacak.”