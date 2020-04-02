Kamu ihalelerinde ‘corona’ nedeniyle süre uzatımı veya sözleşme feshi yapılabilecek

Kamu ihalelerinde, Covid-19 salgını nedeniyle süre uzatımı verilmesi veya feshe ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesi yayınlandı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan genelgeye göre, Covid-19 salgını nedeniyle kamu ihalelerinde sözleşme konusu işin yerine getirilmesinin geçici veya sürekli olarak kısmen veya tamamen imkansız hale geldiğine yönelik başvurular yükleniciler tarafından sözleşmenin taraf olduğu idareye yapılacak.

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İlgili idare tarafından incelenecek başvurular için karar alınmadan Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın değerlendirmesi alınacak.

Ortaya çıkan durumun yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, yüklenicinin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi şartlarının birlikte yaşandığının tespit edilmesi üzerine süre uzatımı veya sözleşmenin feshine karar verilebilecek.