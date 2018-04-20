Kamu İhale Kurumu da itibardan tasarruf etmemiş: Üç yılda 186 bin lira temsil gideri

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Maliye Bakanı Naci Ağbal, Kamu İhale Kurumu’nun 2014-2017 yıllarında yapılan temsil, tanıtma ve ağırlama giderlerinin 186 bin 551 TL olduğunu açıkladı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun soru önergesini yanıtlayan Ağbal, “Bu kapsamda yapılan giderler 2014 yılında 84 bin 182.93 TL, 2015 yılında 43 bin 115.72 TL, 2016 yılında 23 bin 45 TL, 2017 yılında ise 36 bin 209,99 TL tutarındadır” dedi.

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Bakan Ağbal’ın açıklamasında şöyle dendi: “2014-2017 yılları arasındaki söz konusu giderler 04.07.2001 tarihli ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14/B maddesindeki; ‘Özel kanunlarla kamu tüzel kişiliğini haiz olarak kurum, kurul, üst kurul, enstitü, teşebbüs, fon ve sair adlarla kurulmuş kamu kurum ve kuruluşlarında, kanunlarında aksine hükümler olsa dahi, kendi özel mevzuatındaki hükümler uyarınca yapılacak temsil ve ağırlama giderlerinin yıllık toplamı, başkan ile temsil yetkisini haiz olan personelin bir aylık ortalama net ücretinin iki katını geçemez. Temsil yetkisini haiz personelin unvan ve sayıları, karar organlarınca üyeler dahil toplam personel sayısının yüzde ikisini geçmemek üzere belirlenir’ hükmü uyarınca kurum başkanı ve toplam personel sayısının yüzde ikisini aşmamak üzere temsil yetkisi verilen kurum personelinin net maaşının iki katını geçmemesi ilkesine, ilgili diğer mevzuata ve 2007/3 sayılı Başbakanlık Tasarruf Tedbirleri Genelgesine uygun olarak yapılmıştır.”