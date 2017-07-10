‘Kamu güvenliğine tehdit’: Avusturya’dan bakan Zeybekci’nin ülkeye girişine izin yok

Avusturya, darbe girişiminin yıl dönümü sebebiyle Avusturya’ya gelmek isteyen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’ye izin vermedi.

Avusturya Dışişleri Bakanlığı’ndan bir sözcü, Zeybekci’nin darbe girişiminin yıl dönümündeki düzenlenecek bir etkinlik için ülkeye girişine izin verilmediğini açıkladı.

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Etkinliğin ‘çok büyük’ olduğunu ve ziyaretin Avusturya’da kamu düzeni ve güvenliği için tehdit oluşturduğunu dile getiren sözcü, “Dışişleri Bakanı Kurz’ün Türk ekonomi bakanının ülkeye girişine izin vermediğini doğrulayabilirim” diye konuştu.

Hollanda da Türkeş’e izin vermemişti

Hollanda dışişleri bakanlığı ‘iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin mevcut durumu göz önüne alındığında’ Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş’in ya da Türk hükümetinin başka bir üyesinin katılımının istenmediği belirtilmişti.