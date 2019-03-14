Kamu görevlisi, parti görevinde: 10 otobüsle mitinge taşındılar

Ankara’da bir grup kamu görevlisinin mesai saati içinde AKP’nin mitingine götürüldüğü ortaya çıktı.

Fotoğraf: Cumhuriyet

Cumhuriyet muhabiri Alican Uludağ, tanık olduğu tartışmalı uygulamayı, olay yerinden haberleştirdi.

Reklam

Güvenlik personeli, Gençlik Parkı’nın önüne getirilen yaklaşık 10 EGO otobüsüyle Gölbaşı’ndaki miting yerine taşındı. AKP’nin seçim mitingine belediye personeli ve kamu araçlarının kullanılması tepki çekti. Parkta bekleyen belediye yetkilileri, personelin nereye gittiği yönündeki soruyu “Göreve” diye yanıtladı.

Ancak Cumhuriyet muhabiri mitinge gitmek için bekleyen bazı güvenlik görevlilerine, “Nereye, neden gidiyorsunuz?” diye sorduğunda gerçek ortaya çıktı.

Gölbaşı’ndaki mitinge gitmek için beklediklerini belirten personel, buna mecbur olduklarını, ‘gitmeyenin sakıncalı ilan edilerek işini kaybedeceğini’ kaydetti.

Reklam

Adının yazılmasını istemeyen bir güvenlik personeli, “Bu tür mitinglere gitmek istemiyoruz ama mecburuz. İş kaygısı taşıyoruz. Çoğumuzun çoluğu çocuğu var. Bizimki ekmek davası. ‘Git’ diyorlar, gidiyoruz, ‘Gel’ diyorlar geliyoruz. Anlayacağınız modern köleleriz” dedi.

Seçimde kime oy vereceğine yönelik soru üzerine ise aynı personel, “Mansur Yavaş’a vereceğim. Mevcut yönetime birçok arkadaş bilendi. Oy vermeyecek. Bu düşüncemizi paylaşamasak da sandıkta tercihimizi yapacağız” diye konuştu. Erdoğan’ın seçim mitingine güvenlik görevlilerinin yanı sıra temizlik personeli de götürüldü.